Igor Lichnovsky se toma a la broma su vuelta a Universidad de Chile: "Ojalá que no pase lo de Marcelo Díaz no más"

El directorio de Azul Azul continua con la búsqueda de jugadores de cara a la próxima temporada, donde la Universidad de Chile intentará dejar atrás los malos resultados en los últimos años y enrielar el rumbo en el Campeonato Nacional 2023.

Si hay un jugador que siente los colores del elenco universitario en el corazón es Igor Lichnovsky, quien cada vez que puede demuestra su amor por el Romántico Viajero en las redes sociales, y es ahí que hinchas azules le piden en redes sociales su retorno al club laico.

Lichnovsky disputó 50 partidos con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

El actual defensor del Tigres de México aprovechó sus vacaciones en nuestro país para partipar de un partido amistoso entre futbolistas y cantantes urbanos, en el cual el jugador de 28 años descartó un posible retorno a la U.

"Se está hablando harto, pero no es real. Son rumores por ahí", le comentó el zaguero central al youtuber Diego González.

"Yo vuelvo, ojalá que no pase lo de 'Carepato' (Marcelo Díaz) no más", añadió el nacido en Peñaflor al influencer nacional.

"Yo soy feliz que jueguen los jóvenes, pero de 20 años. Si me llaman yo voy, además que los conozco a todos y me llevo bien con todos. No hay chileno que no quiera estar en la Selección Chilena", sentenció el futbolista formado en la cantera azul al ser consultado por la Roja.