El bicampeón de América y ex Universidad de Chile, Jean Beausejour, no fue ajeno a la crisis que vive actualmente la U y pidió desesperadamente que no pierdan el foco en esta llave de Copa Chile ante Cobresal y se concentren de lleno en la lucha por no bajar a la Priemera B.

A Universidad de Chile no le sobra nada actualmente y deberá ponerse las pilas si no quiere sufrir con el descenso como lo hizo en la temporada pasada, donde estuvo a escasos cinco minutos de caer por segunda vez en su rica historia a la Primera B del fútbol chileno.

Ahora, el conjunto dirigido por Diego López tiene una pausa del Campeonato Nacional 2022 y enfrentará su llave de octavos de final de Copa Chile ante Cobresal, la cual podría ser un bálsamo para la temporada azul o bien una condena.

Jean Beausejour, ex jugador de Universidad de Chile, se refirió a la actualidad de los azules en ESPN y les hizo un desesperado llamado a los azules a no perder de foco lo que realmente debería importar en este momento: la lucha por no bajar.

“Siento que la U, -¿Te acuerdas que yo decía cuando hablamos de la Copa Chile que hay que darle valor a lo nuestro?- bueno, en el caso de la U no. Siento que la U, su principal foco tiene que estar en la pelea del descenso”, dijo el bicampeón de América.

Beausejour insiste en que el foco tiene que ser el torneo y no el certamen que entrega un cupo a la próxima Copa Libertadores: “Suena hasta incorrecto decirlo, pero yo la Copa Chile si fuera la U, le pondría el foco en el Campeonato Nacional 2022 porque no tienes margen de error, no tienes que exponerlos a que se lesionen, a los viajes, todo la U y su institución lo que te convoca es pelear el descenso”.

‘¿Botar la Copa Chile?’ ‘Bose’ responde: “Es otro foco de atención y cuando le entregas el mismo carácter y la misma atención, seguramente van a pasar cosas que tu no tienes contempladas y lo puedes sufrir después en el Campeonato Nacional”, remató.