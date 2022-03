El ex goleador de los Azules expresó que le generó mucha tristeza la caída de la U ante su archirrival el domingo pasado

Joaquín Larrivey se expresó a lo que le dejó la derrota de la U ante Colo Colo: "Me causa desazón y tristeza, porque les deseo lo mejor"

Días han pasado de la derrota sufrida por la Universidad de Chile ante Colo Colo por 4-1 en el Superclásico, en donde la gente ligada a los Azules sigue comentando lo que fue este duro traspié ante su archirrival.

El ex goleador de los Azules, Joaquín Larrivey conversó con En Cancha y se refirió a lo que fue la derrota de su exequipo ante el Cacique, en donde asume que le causo tristeza la caída de la U.

“Se siente tristeza, porque sigo con la expectativa de que algún día la racha se va a cortar, entonces uno tiene siempre tiene la ilusión de que puedan cortarla lo antes posible”, inició comentando el hoy jugador del Cosenza.

Ante aquello, Larrykane afirmó que vio el Superclásico y sintió pena por el cumulo de malas situaciones que vivieron los dirigidos por Santiago Escobar, en donde caían por 3-0 y malograron un penal en la primera fracción del encuentro.

“Seguí el partido y vi que a los 15 minutos ya estaban perdiendo 3-0, más el penal errado encima. Causa desazón y tristeza, porque les deseo lo mejor y más en partidos importantes como ese (Superclásico) se que la gente es muy apasionada y espera ese partido. Cuando sale el fixture lo primero que ven es cuando se juega en el Monumental”

Finalmente, el argentino recalcó que, en aquellos fatídicos 15 minutos, la ilusión de acabar con la mala racha en el estadio Monumental se esfumo por completo, lo cual le genera pena por lo que vive la gente ligada al club.

“Que a los 15 minutos esa ilusión se haya venido abajo, obviamente que me da tristeza, me pongo en la piel de la hinchada, los jugadores y la gente que está allá adentro. Me da un poco de tristeza”, cerró.