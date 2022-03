La situación de la Universidad de Chile tras caer por tres veces consecutivas en el fútbol nacional ha encendido las alarmas en los seguidores del club, debido a que el equipo no muestra un buen funcionamiento en estas primeras fechas del campeonato.

El ex delantero de los Azules Joaquín Larrivey dialogó con El Mercurio y se refirió al complejo momento en el que están sus ex compañeros en este inicio de torneo, en donde el argentino comenta que esta situación puede tener un factor clave.

"Hay muchos jugadores nuevos y cuesta armar un equipo con tanta incorporación. La U tiene buenos jugadores, pero ha cambiado mucho de un torneo a otro y en un club tan grande como la U se necesitan resultados rápidos o por lo menos una idea que te permita visualizar que van a venir los resultados, lo que no está ocurriendo”, inició indicando Larrivey.

“Ojalá empiecen a funcionar como equipo, pero eso es muy difícil cuando se traen tantos jugadores. Hay que darles un poco de tiempo, pero eso en la U es muy difícil", agregó el ex delantero de los Azules.

El hoy atacante del Cosenza de la Serie B del fútbol italiano respaldó el trabajo que está siendo el actual entrenador de la U Santiago Escobar, a pesar de que no se le estén dando los resultados esperados en el equipo.

"Es difícil que el técnico arme en poco tiempo un equipo que juegue bien. Es muy complejo acoplar tantas piezas nuevas y que el equipo funcione de inmediato. No soy partidario de cambiar entrenadores por un par de resultados, sí cuando no funciona nada. Los chicos en la U me hablan muy bien de Escobar", expresó Larrykane.

Finalmente, el delantero argentino comentó lo que ha sido el manejo deportivo a manos de Luis Roggiero, a quien también se le ha criticado por el mal momento que atraviesa hoy el conjunto Universitario.

"Cada uno tiene su rol y su responsabilidad. Es muy pronto para hacer un veredicto, al final del torneo se verá si el armado fue el correcto o no. Creo que Luis (Roggiero) es una persona capacitada, lo demostró en Independiente del Valle. Si lo hará bien en la U, el tiempo lo dirá. Ahora, claramente, el funcionamiento no es el mejor", cerró.