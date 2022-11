En Universidad de Chile se mueven rápidamente para cerrar la mayor cantidad de fichajes de cara al Campeonato Nacional 2023, donde los azules no pueden volver a equivocarse y buscarán dejar atrás los cuatro últimos torneos que estuvieron cerca del descenso.

Desde Azul Azul quieren un defensa central de experiencia que pueda pelear mano a mano el puesto con Nery Domínguez y Luis Casanova y uno de los últimos jugadores que comenzó a sonar con fuerza es el de Matías Zaldivia, quien no continuará en Colo Colo de cara a la temporada 2023.

Zaldivia disputando un Superclásico ante la U | Foto: Agencia Uno

Johnny Herrera, histórico guardameta azul, alzó la voz en Todos Somos Técnicos sobre la posibilidad de que el referente de la institución alba llegue al Romántico Viajero.

"Para mí no es el ideal. Si me preguntas a mí yo prefiero a un jugador que no haya pasado por Colo Colo y no porque si va a rendir o no va a rendir, no por coartar de pronto la posibilidad de tener un trabajador, sino que esa mancha que tiene al llegar a la U al hincha propio le cuesta canalizar, el mismo jugador que llega le cuesta canalizarlo", comenzó diciendo.

"Estamos llenos de ejemplos: Jean Beausejour no lo pasó bien, Gonzalo Jara tampoco lo pasó bien y después salió a declarar que se arrepentía de haber ido a la U en vez de haber ido a Boca Juniors", añadió.

"Ese paso por Colo Colo te termina coartando las posibilidades de rendir a tu 100 por ciento", sentenció el Samurai Azul.

Recordar que el zaguero argentino nacionalizado chileno disputó más de 130 partidos con la camiseta del Cacique desde que llegó en 2016 desde Arsenal de Sarandí, transformándose en todo un estandarte en la zona defensiva y en más de alguna oportunidad en el capitán del equipo colocolino.