Universidad de Chile realizó una poda importante de jugadores tras la llegada de Luis Roggiero como gerente deportivo de Azul Azul ¿El último? El mediocampista Sebastián Galani no pudo llegar a acuerdo por su renovación con la dirigencia y quedará como jugador libre.

Una voz autorizada salió al paso sobre los jugadores que no permanecerán en el club universitario y se trata de Johnny Herrera. El actual panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports cuestionó las decisiones que está tomando últimamente el ecuatoriano Roggiero.

"Me causa demasiada extrañeza que las decisiones de Roggiero sean tan radicales, que diga ‘este gallo participa, este no", partió diciendo el Samurai Azul en el programa deportivo.

"Llamó a Luján, Arias, Larrivey que no siguen, con tanta potestad. Me causa mucha extrañeza, no sé cómo explicarlo. Alguien que nunca fue técnico, que nunca trabajó en un equipo grande, que es relativamente joven, que no conoce el medio", agregó el ex arquero de la U.

"Me encantaría dejarlo trabajar, pero que vieran los últimos videos de Luján o Cañete, que tienen contrato", complementó.

"Para allá iba. Me causa extrañeza que no sea el técnico el que le diga a los jugadores que no cuenta con ellos. Insisto: nunca jugó fútbol, trabajó en un equipo grande, que nunca dirigió un equipo, que recién está llegando a Chile", sentenció.