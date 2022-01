Universidad de Chile se sigue preparando para el inicio del Campeonato Nacional 2022, donde los azules intentarán no repetir lo que aconteció en la última temporada, en la cual el equipo comandado por Cristián Romero en dicho momento, se salvó en los últimos minutos del descenso directo a la Primera B.

Luis Roggiero puso manos a la obra y comenzó a buscar refuerzos de cara a la temporada 2022 y uno de los jugadores que llegó con el entrenador Santiago Escobar, fue el boliviano José María Carrasco, proveniente de Independiente del Valle.

Fue el propio zaguero central, quien conversó con el medio En Cancha sobre cómo se gestó su llegada al Romántico Viajero y tuvo palabras para los hinchas azules, quien han salido en las redes sociales a criticarlo por su rendimiento actual.

"Era algo que ya al final del año pasado, uno dos o tres meses antes que terminara el año, yo estaba en mi última etapa de la recuperación allá en Independiente del Valle y salió la conversación con Roggiero y mi representante, que él lo veía como una buena posibilidad para mí. Él me había llevado a Independiente y por el tema de la lesión no pude jugar tanto como él y yo queríamos. Así que lo veía como una buena oportunidad y gracias a Dios poco a poco se fue dando. Justo antes que terminara el torneo ya estaba prácticamente cerrada esta operación", explicó el seleccionado boliviano.

"Yo la verdad he visto mucho fútbol desde muy chico, fútbol sudamericano, fútbol mundial. La primera vez que me llamó mucho la atención la U fue el título del 2011 en la Copa Sudamericana y el bicampeonato", agregó.

Una de las declaraciones que llamó la atención de Carrasco, fue si sobre habría llegado a la U si hubiese descendido y este respondió tajantemente que "la verdad no sé qué hubiera pasado, si se hubiera caído o no. A mí igual me hubiese gustado venir, ya sea el resultado y el contexto que hubiese pasado".

Finalmente, fue consultado acerca de las críticas que ha recibido en el último tiempo por parte de los hinchas azules por su bajo rendimiento en los partidos de pretemporada. "La verdad que ese aspecto es normal, porque estuve bastante tiempo sin tener partidos oficiales. El día de Colo Colo fue el primero oficial después de la lesión y creo que ese tipo de partido me ayuda, para ir soltándome, ir dejando esa sensación.Este tipo de partidos me van a servir a mí y al grupo para llegar de la mejor forma al campeonato", cerró.