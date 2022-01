José María Carrasco y su inactividad en el último tiempo: "Si no hubiese estado físicamente y mentalmente a la altura no estaría en la U"

Una de las nuevas caras de la Universidad de Chile para afrontar el Campeonato Nacional 2022, es la de José María Carrasco, futbolista boliviano que llegó desde Independiente del Valle a ocupar la plaza de zaguero central que dejó el uruguayo Ramón Arias.

El seleccionado boliviano fue presentado durante este jueves en el Centro Deportivo Azul y fue consultado acerca de su relación laboral con Luis Roggiero, esto porque fue el propio dirigente ecuatoriano que lo llevó a Independiente del Valle y ahora lo trajo al Romántico Viajero.

"Con Luis ya nos conocemos del año pasado, fue el primer interesado en llevarme a Independiente. Las cosas no salieron como queríamos por el tema de la lesión, pero es una etapa que ya pasó, ya estoy recuperado. Me trae acá y es algo que me alegra y me da responsabilidad para tratar de responder a él y a la U, para tener un gran año para todos", reveló Carrasco.

Durante el 2021, el defensor central tuvo lesiones que le impidieron disputar gran parte de la temporada en el cuadro ecuatoriano, por lo que fue consultado acerca de las críticas de los hinchas azules por su inactividad.

"Yo era consciente de que se iba especular, se iba a dudar de ese tema, pero la realidad es que gracias a Dios tuve una recuperación muy buena en Independiente, es una etapa recuperada. Pude terminar compitiendo, entrenando y salir campeón, hoy todas las pruebas determinaron que estoy bien", aseguró el boliviano.

"Si no hubiese estado físicamente y mentalmente a la altura no estaría acá. Pero al contrario, yo vine por un desafío personal y futbolístico. Para mí es una revancha, Luis confió en mí en Independiente, no se dio, pero hoy vuelve a confiar porque cree que estoy capacitado en vestir esta camiseta en mi en un club tan grande", sentenció.