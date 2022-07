Universidad de Chile recibe a Colo Colo en Talca en una nueva versión del Superclásico, la que encuentra a ambos equipos con realidades muy diferentes. Mientras los albos marchan punteros del Campeonato Nacional, la U otra vez está complicada en la tabla de posiciones luego de perder dos partidos seguidos (Ñublense y O'Higgins).

En la previa del encuentro, el medio periodístico y futbolístico apuntan al favoritismo del equipo de Gustavo Quinteros, pero el ex jugador de la U Juan Ignacio Duma, autor además de dos goles en el último clásico que ganaron los azules, en conversación con Bolavip cree que los universitarios tienen con qué ganar.

"Para los que somos hinchas de la U, ojalá romper esta mala racha de no poder ganarle a Colo Colo durante tantos años, pero creo que la U tiene mucho material para hacer daño, tiene a Aránguiz, tiene a Assadi, tiene a Osorio, pueden marcar diferencia", aseguró.

Agregando que "como todos sabemos, el clásico es un partido aparte, mucho no importa como vengan los equipos, se vive totalmente diferente, puede pasar cualquier cosa y claramente ganar cualquiera de los dos.

Nacho Duma cree a ojos cerrados en la calidad de Darío Osorio (Mirko Penha)

Juan Ignacio Duma hace énfasis en qué jugadores tiene la U para vencer. "Osorio está en gran momento, en el mano a mano la verdad es muy determinante, Aránguiz y Assadi también, y ojalá jueguen libres y no pegados a la raya, porque libres marcan diferencias", aclara.

Para el final el delantero hace un llamado a no pensar en el descenso. "La U debe fortalecerce en la zona defensiva y he escuchaddo en los medios de que la U va a pelear el descenso y creo que no es momento para pensar en eso, es una realidad que la U necesita ganar, pero falta mucho campeonato, la U ganando tres partidos escala varias posiciones, apelaría a la confianza, así que no es momento en pensar en el descenso o mirar la tabla", cerró.