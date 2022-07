Universidad de Chile atraviesa un difícil momento en el Campeonato Nacional. Los dirigidos por Diego López no levantan cabeza y sumaron su tercer compromiso consecutivo sin conocer la victoria, algo que tiene a los hinchas azules preocupados de cara al futuro.

El Romántico Viajero deberá afrontar el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo con varias bajas, pero esto se le suma a los complicados rivales que tendrá que enfrentar en agosto, situación que López y los dirigentes de Azul Azul miran de reojo.

Actualmente, la U tiene 21 unidades y está a tan solo seis unidades de copas internacionales y a cinco puntos del descenso directo, pero en los próximos partidos deberá dar la cara ante Colo Colo, Unión Española, Curicó Unido, Universidad Católica y Cobresal, en un encuentro válido por los octavos de final de Copa Chile.

Si bien el cuadro comandado por el charrúa ha ido mejorando en su juego, los puntos en la tabla de posiciones mandan y algunos históricos de la U no ven con malos ojos una posible salida del ex Brescia de Italia si no obtiene grandes resultados.

La U y su difícil fixture en agosto | Foto: Mirko Penha - Bolavip Chile

Recordar que el próximo partido del elenco universitario será este domingo 31 de julio ante Colo Colo en estadio por confirmar.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA U: