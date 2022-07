Juan Ignacio Duma tuvo una explosiva aparición en Universidad de Chile que llenó de ilusión a los hinchas azules y la cual se llenó de fama tras anotar dos goles en el Superclásico 2013 ante Colo Colo, clasico rival de los universitarios.

Fue en ese preciso momento que el ariete chileno-argentino fue tasado por ocho millones de dólares por Azul Azul, pero finalmente Duma no pudo ser regular en la U y terminó deambulando por varios equipos de la Primera División y la Primera B.

Ahora, el futbolista de 28 años se encuentra en AC Barnechea, club donde ha destacado en el último campeonato. En diálogo con Deportes 13, el nacido en Buenos Aires, Argentina, se tomó un momento para hablar sobre su paso por el Romántico Viajero.

"Me encantaría volver a la U en algún momento y jugar en Argentina es uno de los sueños que tengo, pero hay muchas cosas que han impedido que vaya a jugar allá, partiendo el cómo está el país hoy en día", aseguró Duma.

Duma levantó dos titulos con la camiseta de la U: la Copa Chile y el Campeonato Nacional 2014 | Foto: Agencia Uno

"Siempre va a estar el cariño con la U porque fue el club que me abrió las puertas para debutar profesionalmente y donde salí campeón. Hay muchos sentimientos encontrados. La gente siempre me ha entregado su cariño donde esté. No me fui mal de la U, simplemente quería jugar y se abrió la puerta de irme a Huachipato. Era simplemente para poder jugar", añadió.

Para finalizar, recordó ese partido tan especial ante el Cacique y anticipó que "es un encuentro súper lindo para jugar y para ver. Lo que genera el Superclásico en Chile es maravilloso. Recuerdo que sabía que iba a ir de titular y obviamente estaba nervioso, pero siempre tuvo a la gente mayor al lado para aconsejarme y decirme la importancia de este partido. Con el apoyo de Pepe (Rojas), Johnny (Herrera) y Waldo Ponce. Gracias a Díos pude hacer dos goles en el último clásico que ganó la U".

"Los partidos hay que jugarlos, cada uno tiene sus cosas. Puede haber una falta o un penal. La U ha tenido mala suerte. Ha habido partidos que ha merecido ganar o empatar, pero por un error siempre ha terminado perdiendo. Claramente Colo Colo ha sido dominado en los últimos años", cerró.