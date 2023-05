Robin Melo, ex lateral izquierdo de la U, compartió camarín con Mauricio Pinilla y Jorge 'Kike' Acuña, con los cuales vivió grandes vivencias pero afuera del terreno de juego.

Varios son los jugadores que han pasado por la cantera de la Universidad de Chile y que prometieron mucho más de lo que fueron, uno de ellos es Robin Melo, futbolista que se retiró del fútbol profesional en 2016 con alrededor de 28 años.

El lateral izquierdo fue subido al primer equipo por el recordado entrenador Salvador Capitano, pero durante esa temporada fue enviado a préstamo a Unión La Calera en búsqueda de más oportunidades. Ya en el 2009 volvió al cuadro azul por su tan ansiada revancha, pero el uruguayo Sergio Markarián le dejó en claro que no lo iba a tener en cuenta, por lo que decidió partir a Unión Temuco, para luego hacer su retiro definitivo del fútbol en Deportes La Serena.

A los 12 años, Melo llegó a las series menores del Romántico Viajero | Foto: Archivo

Fue en conversación con AS Chile, que el ahora retirado futbolista contó detalles inéditos de su carrera, en la cual tuvo de compañero a dos reconocidos exfutbolistas: Mauricio Pinilla y Jorge "Kike" Acuña.

"Es que hubo un momento que en la U me encontré con Mauricio Pinilla y con Kike Acuña. Hicimos buenas migas, de hecho de repente cruzamos un par de mensajes con alguno y el mundo de ellos era como el de un magnate. Por ejemplo, mi primer contrato fueron 700 lucas y estos jugaban póker por esa cantidad en Viña. Entonces, andar con ellos era una burbuja. Eras intocable, pasabas a todos lados gratis, no hacías fila, tenías buenas compañías, pero te sacaba del camino de lo deportivo. Yo no fumo, en algún momento tomé, pero nunca fui el señor de la noche (ríe)", partió diciendo.

En la misma línea, dejó en claro que "no puedes rendir si vas a dormir dos horas menos, una hora menos, lo que sea. No puedes esperar andar bien. Con 20 años, momento en el que te crees el dueño del mundo, puede ser, pero a la larga ese tipo de cosas te va quitando posibilidades. Pero hay otros jugadores que están tocados por la varita que necesitan salir para rendir (ríe)", remató.

Hay que tener presente que Melo es hijo del exjugador de fútbol, Robin Melo, el que vistió las camisetas del extinto Green Cross-Temuco, Everton de Viña del Mar y Rangers de Talca.