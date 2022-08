La Universidad de Chile mira de reojo la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde los azules están a tan solo tres unidades del descenso directo a la Primera B, sitial donde el elenco universitario ha tenido que luchar durante las últimas cuatro temporadas.

Y es que el cuadro dirigido por Diego López suma siete partidos sin conocer la victoria, ya sea en el torneo chileno y Copa Chile, por lo que el malestar de los hinchas azules se hace notar día a día en las diversas redes sociales.

Uno que conoce de cerca la actualidad de la U es Marcos González, ex defensor central del Romántico Viajero, quien contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a la importancia que deben tomar los más jóvenes del plantel a la hora de sacar del mal momento que atraviesa el club laico.

"No sé si para titulares indiscutidos, pero son alternativas hace rato. Todos los muchachos que están en inferiores tienen la capacidad, ellos llevan 8 o 10 años de entrenamiento y jugando los fines de semanas, yo creo que están preparados y después llegan al plantel y no juegan ¿De qué estamos hablando? El trabajo que están haciendo en las inferiores lo tiramos por la borda y si no le damos la primera opción a los muchachos para poder jugar, vamos a seguir trayendo jugadores que ocupen sus plazas", aseguró el querido ex jugador azul.

Morales y Castro pelean por un puesto de titular en la U | Foto: Agencia Uno

"Lamentablemente seguimos contratando jugadores de afuera que no han dado resultado y tapamos a los muchachos que vienen de abajo que vienen haciendo el trabajo de año y partido a partido demuestran que pueden ganarse una camiseta", añadió el campeón de la Copa Sudamericana.

Para finalizar, tuvo palabras para el trabajo que ha realizado Azul Azul en los últimos años. "Es todo repetitivo, llevamos cuatro años peleando el descenso y la gente que está a cargo de elegir el técnico, de tomar las decisiones arriba, son ellos los que tienen que analizar. Si en un cuatro año no le aciertan, yo no sé cual es el parámetro para traer un entrenador, llevamos un proceso de cuatro año haciendo lo mismo, hay que cambiar algo", concluyó Lobo del Aire.