Este 2022 si algo se puede destacar de la Universidad de Chile fue la cantidad de jóvenes valores que tuvieron la oportunidad de sumar minutos en el primer equipo y prueba de aquello, es que la U fue el primer cuadro en cumplir con la normativa de los jugadores sub 21en cancha.

Lucas Assadi, Darío Osorio y Marcelo Morales, son el claro ejemplo de ganarse la titularidad en una escuadra que si bien no brilló, vale la pena el reconocimiento en esa arista y donde se espera que en esta nueva temporada sea algo similar.

Durante esta temporada, otros valores jóvenes también han tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino, quien les ha permitido sumar algunos minutos en los encuentros a puertas cerradas ante Real San Joaquín y Audax Italiano, respectivamente.

Sin embargo, existe un futbolista que comienza a maravillar al entrenador argentino y se trata de Renato Huerta. El extremo de 18 años y que suele jugar cargado por la derecha, ha sido un gran hallazgo para el trasandino y más aún, en un puesto donde se supone debiese llegar algún refuerzo para la temporada 2023.

Huerta jugó el segundo partido ante Audax Italiano, justo donde se anotaron los dos goles ante los floridanos, anotaciones que fueron obra de Leandro Fernández (Prensa Universidad de Chile)

Huerta, es oriundo de la comuna de la La Florida y se caracteriza por su técnica en velocidad, balones parados y definición con dangre fría, dando cuenta así que es uno de los talentos de la cantera a considerar para el año venidero.

El juvenil, ha sumado convocatorias a la sub 20 de Chile que dirige Patricio Ormazábal, pese a que no estaría en el sudamericano de la categoría de enero próximo. Eso le permitirá al menos no perder terreno en la lucha por ser uno de los sub 21 de la U para el campeonato que comienza en tres semanas más.