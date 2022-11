Universidad de Chile entra en tierra derecha para elegir al entrenador que comandará al equipo en la temporada 2023 y ya tiene definido que de la cuaterna compuesta por Mauricio Pellegrino, Miguel Ángel Ramírez e Ismael Rescalvo. ¿Qué une a todos estos estrategas? Que ninguno es nacido en Chile, algo que le molesta mucho a Víctor Hugo Castañeda que en conversación con Bolavip, pone la pelota en el piso.

“La verdad que importa muy poco si me gusta o no. Aquí hay que tomar decisiones y la U cada vez que ha tenido que iniciar un proceso nunca se ha fijado en un técnico nacional, solo en técnicos extranjeros. Los pocos nacionales que han llegado, han sido de forma interina para apagar incendio”, dispara.

Agregando que “lo otro es que ellos (los dirigentes) estén convencidos que el nombre que decidan es el adecuado. Me parece bien que lo respalden y que puedan comenzar a armar una cuestión en conjunto”.

Pese a que su nombre aparecía en todos lados, Miguel Ángel Russo no será el entrenador de la U (Getty Images)

Víctor Hugo además se queja de la danza de nombres que ha publicado la prensa, en especial la versión de que Miguel Ángel Russo podría llegar.

“No sé de dónde aparecen tantos nombres. Muchos empresarios son amigos de la prensa o a través de las redes sociales pueden hacer circular nombres, porque además son repuestas muy distintas una de otra. Con Miguel (Russo) no he hablado últimamente como para preguntarle si era verdad o no, si hablaron con él o no. Tengo un gran respeto y cariño, muy lindos recuerdos con él en la U”.

El mayor de los Castañeda además hace hincapié en algo importante: La inversión. "Para los otros técnicos que suenan, también hay que tener billetera y que le ha ido bien en el extranjero, por dar un gole puede ser algo contrario", afirma.

Para cerrar cita a un entrenador campeón del mundo. "La metáfora de Menotti con respecto a que ‘un gran director de orquesta con malos músicos no hacen sinfonía o como grandes músicos con un mal director no hacen sinfonía’”, opina.