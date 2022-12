En la Universidad de Chile fueron presentados los restantes refuerzos que faltaban tales como Juan Pablo Gómez y Federico Mateos de cara a la temporada 2023 y que ya trabajan bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino.

Precisamente, el ex mediocampista de Ñublense comentó sobre este paso importante que está dando en su carrera y tras dos temporadas jugando en primera división con la camiseta chillaneja, tiene la oportunidad de llegar a un grande del país. Mateos dijo que estaba esperando un desafío como este.

"Fue importante para mi, pero apenas me llegó la oportunidad de venir a un equipo tan grande como este, no lo dudé. Uno siempre quiere vivir estos desafíos, pero siempre adaptándose al equipo y al cuerpo técnico. Es un desafío muy lindo", sostuvo el volante.

Sobre lo que se espera de él y el aporte que puede entregar, el ex Ñublense dijo que "creo que esta etapa es para acostumbrarse a lo que quiere el técnico. Una vez que me enganche con esa idea, ahí uno va a ver si podrá ser el equilibrio u ocupar otra función. Pero el equilibrio como grupo se está haciendo, que es importante para el club. Después en el lugar que me toque jugar, voy a tratar de responder para sacar al equipo adelante".

Federico Mateos fue presentado junto a Juan Pablo Gómez (Prensa Universidad de Chile)

A la consulta que tiene vínculo con la capitanía que asumió en los diablos rojos y si ese factor puede llevarlo a asumir un rol preponderante en la escuadra, azul, el canoso jugador aportó que "me tocó ser capitán en el club anterior y me ayudó a sacar un montón de cosas como la personalidad que yo no tenía. Eso me va a permitir ayudar al plantel desde el lugar que me toque. Hay jugadores muy buenos y experimentados y es tratar de tirar todos del mismo lado".

Finalmente, se refirió a la posición que más le acomoda en el medio de la cancha. "Con el tiempo me fui acostumbrando a jugar de volante mixto, pero donde me toque voy a tratar de cumplir", cerró Mateos.