Mucha curiosidad generó la presencia de Ronald Fuentes en el Estadio Municipal de La Cisterna para disfrutar del partido entre Palestino y Universidad de Chile disputado el último jueves, quien minutos antes del cotejo se sentó en la tribuna oficial del recinto deportivo.

Llamó mucho la atención que el mismo entrenador que fue candidato a suceder en el banco al uruguayo Diego López se haya dado cita en el lugar. Más aún, tras la decisión dirigencial de determinar que al menos, Sebastián Miranda era el elegido para dirigir el compromiso ante los árabes.

Vale mencionar, que en la Comisión Fútbol de la U no se pudo resolver sobre quién iba a tomar el puesto que dejaba el charrúa y es por eso que tal determinación tuvo que pasar al Directorio de Azul Azul.

En la instancia, la votación se resolvió con seis sufragios a favor de Sebastián Miranda y cuatro para el ex seleccionado nacional dando cuenta que nuevamente el actual entrenador iba a tomar el banco universitario.

Sebastián Miranda cuenta con el apoyo de Azul Azul (Agencia Uno)

Desde luego, que la presencia de Fuentes en La Cisterna no cayó muy bien en la dirgencia ni en el plantel de los estudiantiles, porque entienden que el ex gerente deportivo estaba observando al equipo para tomarlo, ya que en caso de derrota frente a Palestino, era muy probable que Miranda no continuase y era él quien se haría cargo del plantel.

Por último, tras el encuentro fue la propia vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quién respaldó a Sebastián Miranda luego de la emotiva victoria ante los tetracolores, "Lo de hoy lo avala, agradecida de Sebastián. Esperamos que siga hasta a fin de año de todas maneras", sentenció la ex ministra.