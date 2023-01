Universidad de Chile dejó un manto de dudas dentro de lo que fue su estreno por el Campeonato Nacional, ya que los dirigidos por Mauricio Pellegrino sufrieron una dura derrota ante Huachipato por 3-1 y los fantasmas rápidamente volvieron a aparecer en los hinchas ‘Azules’, quienes no vieron un cambio a comparación de años anteriores.

Haciendo un análisis a lo que fue este partido, el periodista, Leonardo Burgueño tomó la palabra en Radio ADN y dejó su impresión a la caída de la U, en la que reveló que los ‘Acereros’ fueron un equipo muy intenso, algo que complicó a los ‘Azules’, quienes terminaron cayendo en el Santa Laura.

“Había que esperar hasta que empiece a jugar, todo está bien hasta que el equipo empieza a jugar y ayer se demostró en muchas ocasiones que un equipo rápido como Huachipato lo complicó mucho a la U. Más allá de los tres tiros en el palo que tuvo y que pintaba para un empate”, partió señalando Burgueño.

Sobre lo que ha sido la constante pregunta dentro de la U ante la necesidad de sumar más refuerzos para el 2023, el comunicador fue tajante en señalar en que tienen dos puestos en lo que debe reforzar con urgencia y recalcó en que Leandro Fernández no es un jugador para ocuparlo pegado a la banda.

Fernández fue titular en la caída de la U | Foto: Agencia Uno

“Yo creo que la U necesita refuerzos en ciertos lugares de la cancha. Poblete es titular o se necesita un volante más y alguien por afuera. Leandro Fernández jugando por afuera se pierde mucho. Jugando por afuera Fernández, le va dar la oportunidad al lateral rival de sumarse al ataque con el extremo”, declaró en ADN.

Finalmente, Burgueño hizo el análisis ante el gran problema que vivió José Castro en su carril, ante la poca ayuda que tiene por parte de Fernández, en la que el periodista advierte en que el argentino no es un jugador que sienta esa posición y que no le será rentable a la U si es sacrificado en dicho lugar.

“Le hacían el 2-1 a Castro y así lo va a sufrir todos los partidos, en el partido contra Talleres fue igual, hasta que echaron al extremo derecho de Talleres, ayer fue lo mismo. Todos le van a echar la culpa a Castro, pero más que fijarse en ese lugar, pero me parece que con Fernández por afuera la U pierde, lo va a desgastar, perderá potencia y frescura para llegar arriba y en definitiva atarse a ese esquema hoy con los jugadores que tiene, no me resulta”, cerró.