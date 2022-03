Luis Felipe Gallegos revela la posición que le acomoda jugar y advierte: "Hace tiempo no juego como volante por afuera, no me siento cómodo"

Universidad de Chile se sigue preparando para lo que será un importante desafío en el Campeonato Nacional, donde los azules deberán visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Uno de los refuerzos del Romántico Viajero para esta temporada, es Luis Felipe Gallegos. El ex volante del OFI Creta de Grecia retornó al elenco que lo vio nacer futbolisticamente para ser uno de los líderes del plantel que dirige el colombiano Santiago Escobar.

Gallegos conversó en la antesala del Superclásico con Al Aire Libre de Cooperativa sobre su rol adentro del terreno de juego.

"Llegué hace poco, entrené tres días y me tocó jugar, pero yo encantado por el cariño que le tengo a la U. El club se está reestructurando, llegaron muchos jugadores nuevos y el Superclásico no es un partido más. Tenemos que tomarlo con la seriedad que corresponde, trataremos de romper la racha negativa ante Colo Colo", comenzó diciendo el nuevo refuerzo azul.

"En las inferiores jugaba como volante central y después en el primer equipo con Sampaoli me tiraron a la banda, en una posición que no me acomodaba mucho. Cuando salí de la U pasé por Alemania, España y en México encontré mi mejor versión", agregó.

"Cuando llegué a la U, Santiago Escobar me preguntó dónde me sentía más cómodo. Le dije que venía a reforzar el mediocampo, ahí puedo sacar mi versión versión para aportarle a la U. Siendo sincero, hace mucho que no juego como volante por afuera, no me siento cómodo", sentenció Gallegos.