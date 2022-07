Universidad de Chile se ha reforzado con dos jugadores argentinos para la segunda parte del Campeonato Nacional: Emmanuel Ojeda y Nery Domínguez. Pero, durante la primera parte del año en la gestión de Luis Roggiero más de un dolor de cabeza dejó en el plantel actual el ex Independiente del Valle.

Ya se van a cumplir dos meses de la salida del ex gerente deportivo y uno de los grandes apuntados por los hinchas azules por el actual momento es él, todo debido a la mala conformación del plantel. Y es que los resultados no han acompañado y varios jugadores que Roggiero trajo no han dado en el ancho en el cuadro azul.

En total fueron nueve los refuerzos los que contrató el ecuatoriano, los cuales viven una dispar momento en la U y otros definitívamente han dejado la institución.

Lo cierto es que solo tres jugadores que llegaron este año han resaltado: Ronnie Fernández, Cristián Palacios e Israel Poblete. Hay que recalcar que el primero ha perdido protagonismo con la llegada de Diego López y por su participación en la Selección Chilena por la gira por Asia.

Poblete viene de anotar ante General Velásquez | Foto: Agencia Uno

Por su parte, Luis Felipe Gallegos, Felipe Seymour, Álvaro Brun e Ignacio Tapia y Jeisson Vargas no han tenido buena recepción por los forofos cada vez que les ha tocado disputar minutos con la camiseta azul y tendrán que venir desde atrás si quieren convencer al estratega charrúa.

Finalmente, hay dos jugadores que se fueron transformando, por distintas circunstancias, en un dolor de cabeza para la dirigencia de Azul Azul, como es el caso de José María Carrasco (partió a Blooming de Bolivia) y Hernán Galíndez (salió del club por supuestas amenazas).

A la espera de más refuerzos, se dará el tan ansiado debut de López en la banca de la U, cuando este sábado enfrente a Unión La Calera.