El ex gerente deportivo de Universidad de Chile, Luis Roggiero, volvió a la carga en su cuenta personal de Twitter con un críptico mensaje que generó una ola de reacciones en los hinchas azules.

Luis Roggiero dejó Universidad de Chile hace un par de meses tras los desastrosos resultados obtenidos en cancha durante su era y por el nivel de refuerzos que trajo, los cuales ninguno rindió ni estuvieron a la altura de un club tan grande como la U.

Si bien Roggiero llegó avalado por una notable campaña en Independiente del Valle, lo cierto es que en Chile los resultados no lo acompañaron y tuvo que armar las maletas junto a Santiago Escobar después de un primer semestre para el olvido.

Ahora, el ex gerente deportivo de los azules reapareció en sus Redes Sociales con un críptico mensaje que generó una ola de reacciones dentro de los hinchas azules, quienes le siguen recriminando su paso por el CDA.

Con Escobar, la U no exhibió un buen fútbol. | Foto: Agencia UNO

“Si discutes, irritas y contradices, a veces podrás lograr una victoria, pero será una victoria vacía porque nunca obtendrás la buena voluntad de la otra persona”. Benjamín Franklin. ¿Prefieres una victoria teórica o la buena voluntad del otro? Difícil tener las dos”, colgó.

El tuiteo despertó la ira de varios hinchas azules, que, ante la pregunta, le respondieron que preferían tener más puntos que con los que dejó al equipo tras su salida.

ver también Guarello carga contra Clark por Etcheverry y lanza duro palo

Pese a que han pasado meses desde su partida, el legado que dejó Roggiero y compañía en la U no gustó para nada a la dirigencia de Azul Azul y los hinchas, quienes ahora sufren con el presente de un equipo que no se encuentra en la cancha y con refuerzos que no han dado la talla en la U.