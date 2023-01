Ronnie Fernández se despidió de Universidad de Chile para ser nuevo jugador del Bolívar. El delantero no quiso irse sin dejar un incendiario posteo en sus redes sociales, donde apuntó hacia la prensa por algunas críticas que recibió en su paso por la tienda azul.

“Mensaje para la prensa y medios no oficiales que difaman sin otro interés que hacer daño, los invito a revisar sus fuentes y ser cuidadosos con lo que informan”, comenzó diciendo el ex atacante azul.

“El daño que hacen a quienes nos aman es incalculable, no esperen a que aparezcan campañas o que salgan a hablar jugadores para tener que tomar conciencia, es muy fácil hablar solo por hacer daño. Eso vende y lo entiendo, pero intenten no hacerle daño a los demás”, agregó.

Finalizando con que "no es con la intención de victimizarme, porque gracias a mi familia y mis valores tengo claro quien soy y lo que doy, pero hay quienes quizás no pueden soportar esta carga emocional”.

El delantero se despidió de la U | Foto: Agencia UNO

Ante estas declaraciones, Manuel De Tezanos Pinto repasó a Fernández y aseguró que en Todos Somos Técnicos los cuestionamientos hacia el ex Santiago Wanderers fueron netamente futbolísticos.

"A Ronnie Fernández en un principio se le alabó. De hecho, nos han echado muchas tallas a través de redes sociales porque fuimos el programa que se supone que lo puso en la selección y llegó a la selección", comenzó diciendo el periodista.

En esa línea, el comunicador comparó la postura que tuvo Fernández con los dichos de Cristopher Toselli, quien fue presentado como nuevo portero de Universidad de Chile el pasado miércoles.

"Creo que la primera crítica que se le hizo fue futbolística y la segunda fue estas expresiones por redes sociales son medias ambiguas, son mal explicadas y que lo único que hacen es tirarse gente o periodistas encima. Tomamos el caso contrario que es el de Toselli, fue y contestó todas las preguntas que tenía que contestar y no se hizo ningún problema. Desdramatizó todo y listo, no se habla más del tema", manifestó.

"Pero si él está un año sin referirse a nada, si tiene un bajo rendimiento, no sé. Podría haber dicho 'no estoy bien por algún motivo, no me siento cómodo jugando de esta forma, siento que los árbitros no me cobran nada'", añadió.

El delantero dejó un mensaje a sus críticos en redes sociales | Foto: Agencia UNO

Por último, sostuvo que "él tuvo un impacto fuerte en Santiago Wanderers. Llegó, el equipo estaba con tres puntos, no había ganado un solo partido, se ilusionó. Llevó a que el equipo levantara, que por lo menos se ilusionara hasta el final. Su paso a Universidad de Chile no sonaba ilógico para nada, de hecho le hace un gol a Boca y después fue bajando su rendimiento".

"Vuelvo a lo que se dijo con Toselli. No escuchamos a cómo le fue en Central Córdoba, si atajó o no atajó, cuánto aprendió allá. De Ronnie Fernández no teníamos expresiones futbolísticas. O sea, olvidémonos de todas estas polémicas de Instagram. No hablaba, no sabíamos si se sentía cómodo o no, si se sentía abastecido o no, a lo mejor prefería jugar con dos '9' que jugar como '9' solo", cerró.