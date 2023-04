Este martes, todas las alarmas se encendieron en el Centro Deportivo Azul tras una posible lesión en su tobillo que habría complicado a Israel Poblete, uno de los jugadores fijos en el esquema de Mauricio Pellegrino en lo que va del Campeonato Nacional.

Hay que tener presente que la Universidad de Chile tendrá un trascendental encuentro este domingo 30 de abril ante Universidad Católica, por lo que Mauricio Pellegrino y el cuerpo médico de la U mira de reojo la situación del jugador de 27 años.

Poblete ya sabe lo que es disputar un Clásico Universitario | Foto: Photosport

Pero a las afueras del CDA, el reconocido periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, atendió el micrófono de Bolavip Chile y contó más novedades sobre la actual situación del ex volante de Huachipato.

"Le voy a dar una exclusiva. Estaba yo en el fondo porque salió Israel Poblete, bajó la ventanilla y me dijo "Hoy no entrené, mañana voy a entrenar". Entonces no es tan grave, él espera mañana entrar", reveló el también panelista de Todos Somos Técnicos.

Segundos más tarde, Díaz remató señalando que "el tobillo es una zona más noble, entonces se puede poner un buen vendaje y se puede jugar".

Recordar que ambos elencos universitarios se enfrentarán por la duodécima fecha del fútbol chileno el domingo a las 12.00 horas, en el Municipal Ester Roa Rebolledo.