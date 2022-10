Lo de Universidad de Chile ya no es una película de terror, si no una serie con varios capítulos y en desarrollo de su cuarta temporada con una gran interrogante ¿Cómo terminará de cara a la quinta?

Una pregunta que tiene con mucha preocupación a los históricos e hinchas que habían alimentado esperanzas con el repunte de las victorias frente a Palestino por el torneo y Universidad Católica por Copa Chile que alimentaban la ilusión de zafar de la zona roja del descenso.

Pero a falta de cuatro fechas, tres son los puntos que tienen a la U respirando transitoriamente y que les permite salvar la categoría, pero bajo ningún aspecto a confiarse.

En conversación con Bolavip, Marcos González comentó entre preocuación y angustia, lo que está viviendo el cuadro azul con esa incertidumbre de no saber cómo terminará la temporada para su equipo, pese a que él ve cambios positivos con Sebastián Miranda en el banco.



"Se alarga la agonía, se sigue con la esperanza que el próximo partido sea mejor, que el equipo va por el camino correcto y que algunas cosas que corregir, pero que con el pasar del tiempo el equipo va a estar más aceitado, más afinado en todo lo que son los detalles", sostuvo Lobo del Aire.

"Una verdadera angustia", calificó este momento azul el ex campeón Marcos González (Agencia Uno)

Sobre el desarrollo del partido ante los itálicos, González hace un llamado a no confiarse por estar arriba en el marcador y que jamár hay que descuidarse. "Parecía todo perfecto, pero el fútbol tiene estas cosas que uno no puede dar cerrado hasta que el partido termina, entonces si por ahí tenemos esto que nos ha pasado de lo que hemos tenido a lo largo del torneo de momentos buenos y a lo mejor momentos no tan buenos, hay que evitar esos que no son tan buenos y evitar goles en contra", indicó el campeón de la Copa Sudamericana.

ver también Mayo prepara reclamo contra Hermosilla por cobros y actuar contra la U

Finalmente y a la interrogante si el equipo se salva o no del descenso, González señaló que "hasta ahora sí, es lo que queremos todos, que nos salvemos, que termine luego el campeonato por favor. Que pase esta angustia. Nunca me había encontrado con esta situación tan nerviosa, todos los partidos nervios y más nervios, ¡Qué atroz! Cuatro años peleando abajo, no solo este, ¡Dios mio!", cerró.