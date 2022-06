De la mano de Diego López, la Universidad de Chile sigue entrenando en el Centro Deportivo Azul de cara al partido de vuelta de la Copa Chile, donde los azules deberán enfrentar a General Velásquez en el estadio Santa Laura.

Pero, en los últimos días una polémica se ha tomado las dependencias del CDA y ha sido la posible salida de Hernán Galíndez, guardameta ecuatoriano, del elenco universitario por supuestas amenazas debido a la resolución del caso Byron Castillo en nuestro país.

El ex zaguero central Marcos González dialogó con Bolavip Chile acerca de esta situación y tuvo palabras para Cristóbal Campos, novel arquero de la U.

"Galíndez cuando llega a la U con la aspiración de ir a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, estar en la parte top de Sudamérica y se encontró con otra realidad, y por ahí no es comparable con un arquero que está peleando con un arquero que quiere ir por a un Mundial", comenzó diciendo el campeón de la Copa Sudamericana.

Foto: Agencia Uno

"Le tengo fe a Campos, hay potencial no solamente en él sino también en los que vienen abajo. Ellos entrenan desde los 8 años hasta los 18 años y después juegan un partido y me dicen que no están preparados, de que estamos hablando. Hay potencial y hay arquero, es cosa de ponerle atención no más", concluyó.

Recordar que el partido entre la U y el cuadro de la Sexta Región está pactado para este lunes 27 de junio a las 16:00 horas en el estadio Santa Laura.