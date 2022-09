Marcos González, ex defensor central de la Universidad de Chile, dialogó con Bolavip Chile y se refirió a las palabras de Eduardo Furniel, ex arquero de los azules, quien se lanzó en contra de Martín Parra.

El encuentro entre Universidad de Chile y Universidad Católica tuvo que ser suspendido a los cinco minutos del primer tiempo por las bombas de estruendo que lanzaron desde la barra de la Católica y que impactaron cerca del portero azul, Martín Parra, que terminó provocándole un trauma acústico agudo y tuvo que ser retirado en ambulancia del estadio.

Una de las palabras que generó el enojo de los hinchas azules fueron las de el ex portero de Universidad de Chile Eduardo Furniel a Redgol, quien argumentó que la situación se sobredimensionó y el ex Huachipato magnificó.

"Con el respeto que merece ese chico y su gente, yo tengo dudas. Creo que se magnificó mucho. Si me equivoco, pido disulpas; pero no me parece tan grave para haber parado el partido"

El ex zaguero central Marcos González dialogó con Bolavip Chile acerca de esta situación y tuvo palabras para las palabras de Furniel.

"El problema es que nosotros no sabemos el nivel de sensibilidad que puede tener una persona u otra, somos todos distintos. En este caso, el estallido de ese petardo que le tiraron a él (Martín Parra) le duele más a otro le puede doler menos, es imposible determinar la gravedad que puede tener en cada persona. No dudo en que a él le moleste y no dudo que haya quedado complicado, pero no puedo saber la gravedad que esto tiene", partió diciendo el Lobo del Aire.

Parra siendo trasladado a la Clínica Los Andes de Santiago | Foto: Agencia Uno

"Esto no lo determina el estallido, lo determina el estallido sino que lo determina el nivel de resistencia o sensibilidad que pueda tener la persona a quien le sucede el evento, eso es diferente en cada jugador o persona. Para mí, hay que respetar lo que los doctores dicen, hay que respetar lo que el niño dice", indicó el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

ver también Herrera lanza una bomba en contra de Cerda y su participación en la decisión de la ANFP

Para finalizar, realizó una punzante crítica a lo que se está viviendo en el fútbol chileno. "Estamos mal, no les importó la salud del muchacho y eso era lo primero. Luego, esperar como evoluciona o sino después le va a pasar a otro jugador y después lo vamos a normalizar, total se va un rato a la clínica y el partido se juega igual a la siguiente semana o días después. Tenemos que tomar precauciones de lo que está pasando, aquí el problema no son los organizadores sino los delincuentes", terminó apuntando González.