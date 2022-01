Universidad de Chile ya comenzó su pretemporada 2022 para afrontar lo que será el Campeonato Nacional, donde los azules no quieren volver a repetir lo que aconteció en la última temporada, en la cual tuvieron que batallar hasta los minutos finales del compromiso ante Unión La Calera para poder zafar del descenso a la Primera B.

Es por esto que el gerente deportivo de la U, Luis Roggiero, realizó una poda de alrededor de 10 jugadores, entre los que destacan el Fernando de Paul, quien dejó vacante el puesto de arquero y capitán, por lo que el Romántico Viajero deberá decidir quien será el líder en el 2022.

Uno de los que se refirió acerca de este importante tema, fue el ex jugador Mariano Puyol. El ex volante conversó con En Cancha y se dio el tiempo de elegir el indicado para tomar la posta de Fernando de Paul.

“El más indicado es Camilo Moya, es un chico del club y está instalado en el plantel. Creo que sería una buena posibilidad para que adquiera responsabilidad, posiblemente lo podría motivar en su juego. Esto recordando un poco lo que fue Luis Musrri, que también fue un capitán joven. Cuando me retiré, Lucho quedó como capitán y tendría 22 o 23 años. Creo que Moya es el indicado, es un jugador que representa al club”, aseguró Puyol.

Otro de los temas que quiso resaltar Puyol fue el de la poda de jugadores y fue ahí que el segundo goleador del Campeonato Nacional 1985 con la U criticó la labor que realizó Roggiero a su llegada al club universitario.

"Me sorprendió que se fuera (Sebastián) Galani, tiene muchas condiciones y también (Mario) Sandoval, no había necesidad de desarmar tanto para partir todo de nuevo. Había una buena posibilidad de hacer una buena base. Está el caso de Colo Colo. Peleó el descenso y casi ganó el título con varios que pelearon por no irse al descenso", remarcó uno de los ídolos azules.

"Están trastocados los roles, el que arma el plantel es el gerente deportivo y como dijo Johnny (Herrera), no juega, no es entrenador y hace y deshace con el plantel. Es muy extraño. No lo he visto en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, lo que hace (José María) Buljubasich en Universidad Católica está consensuado con el modelo del club, pero es totalmente diferente a lo que pasa en la U", concluyó.