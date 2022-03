Mario Sandoval no descarta volver a la Universidad de Chile y advierte: "En la U si ganas eres Pelé, pero si pierdes eres el más malo del mundo"

Mario Sandoval vivirá un partido especial este jueves 17 de marzo, cuando se enfrente Curicó Unido contra Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, club en donde vivió una temporada para el olvido y tuvo que pelear hasta la última fecha para no descender a la Primera B.

El ahora mediocampista de los Torteros es una de las piezas fundamentales del sorprendente equipo dirigido por Damián Muñoz, que viene de golear por 5-0 a O'Higgins de Rancagua en condición de local.

Sandoval conversó con El Mercurio por su paso por el Romántico Viajero y sobre la importancia de este partido para los Azules.

"No es una revancha, es un duelo lindo, donde quiero hacerlo bien para que Curicó se lleve los puntos. No me voy a volver loco tratando de mostrarme más de lo que corresponde, quiero ganar para ayudar a mi equipo. Si más adelante está la posibilidad de volver, sería ideal, pero ahora solo apuesto a ganar", comenzó diciendo Sandoval.

"Si me hubiesen sacado solo a mí, quizás me hubiese sorprendido, pero sacaron a muchos jugadores, incluso a Joaquín Larrivey o 'Cachila' Arias, que estaban marcando diferencias y que uno pensaba iban a seguir", agregó el ex Unión Española.

"Siento que no le han pillado la mano al entrenador, pero en los equipos grandes los resultados no se esperan, tienen que llegar rápido (...) En la U si ganas eres Pelé, pero si pierdes eres el más malo del mundo", cerró.

Recordar que el elenco de la Séptima Región se encuentra en la cuarta posición con 10 unidades, mientras que la U se ubica en el undécimo lugar con 6 puntos.