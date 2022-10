Martín Parra rompe el silencio tras lo vivido en el Clásico Universitario por la agresión con bombas de estruendo: "Mi intención era correrme, pero me tiro al piso porque no me podía sostener de pie"

Martín Parra rompió el silencio y entregó su testimonio del triste episodio que le tocó vivir hace nueve días en Valparaíso en el clásico ante Universidad Católica por Copa Chile.

El golero de Universidad de chile en conversación con el sitio del club recordó cada detalle de esos duros minutos que tuvo que pasar y la incertidumbre de todos, sobre todo de la familia ante esos complejos instantes.



"Sentí como ese miedo en el momento que me cayera algo en el cuerpo, eso es lo que veo en las imágenes y que me deja más tranquilo que gracias a Dios solo fue el tema del oido y ninguna herida más en el cuerpo", fueron las primeras impresiones del ex Huachipato.

Parra continuó con la narrativa y recordó el instante en que cayeron los proyectiles. "Yo me di vuelta para reanudar el partido después del gol y siento que explota la primera, mi intención altiro es correrme porque pensé que podían seguir cayendo más. Entonces ya después me di cuenta que siguen explotando dos más y ya me tiro al piso porque no me podía sostener de pie. Los oídos los tenía tapados, no escuchaba nada. Cuando me sentaron en la cancha seguía escuchando muy lejano y era una sensación que mi oído no estaba bien".

Ya en el vestuario, el entretubos sostiene que al salir de la cancha fue derivado al vestuario y rememoro que aún estaba complicado. "Entramos al camarín y seguía con el pito que todos sienten cuando hay un ruido fuerte. Se fue destapando pero sigue quedando como ese dolor que algo raro hay dentro del oído".

El arquero agregó que "recuerdo llegar a la clínica en buenas condiciones, incluso me levanto, fui al baño, pero ya cuando me trasladan a la habitación y las veces cuando tenía que ir al baño y volvía a la cama, sentía mareos, mucho dolor de cabeza y eso se repitió por tres o cuatro días en mi casa, también"; enfatizó el 12 azul.

Parra es llevado al camarín tras la caída de bombas de estruendo (Agencia Uno)

Sobre qué piensa de todo esto, Martín aclara que "en el momento no dimensioné tanto, fue más después con los exámenes que me dijeron que había un problema en el oído, que tenía que hacer reposo. Todavía hay una leve alteración en el oído, no está cien por ciento perfecto y que debería mejorar con el tratamiento que me estoy haciendo. Una vez a la semana debo hacerme es examen, una inyección en el oído con medicamentos y ahí ir evaluando".

Además, valoró el cariño de todos los de corazón azul, quienes han estado al pendiente de su estado y por cierto, cómo será su evolución y como combinar su estado con la práctica deportiva. "Los entrenamientos serán progresivos porque no entrené una semana y ahí ver viendo cuando pueda volver. Pretendo volver luego y estar a la par de mis compañeros. Fue mucho para mi y mi familia. De parte del club todos preocupados, todos los días tenía mensajes de personas del club, de hinchas. Agradecidos del apoyo se que lo hacen con cariño. El profe (Sebastián Miranda) y Felipe (Seymour) me fueron a ver a la clínica".

Finalmente, el arquero reconoce que deseaba volver al CDA y desde luego espera que suscesos como estos, nunca más pasen en una cancha. "Lo único que quería era volver a entrenar. Sabemos que los jugadores y la gente que está dentro de la cancha están expuestos a este tipo de cosas, que se ha hecho normal, peor no debería ser. Poner más ojo a este tipo de cosas, no dejarlo pasar porque son situaciones que afectan mucho al jugador, en este caso a mi y ea mi familia. Era mucha la preocupación de ellos viendo por la tele y esto no debería pasar. Tendría que haber más resguardo a los jugadores y a la gente que está en un espectáculo", cerró Parra.