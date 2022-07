Mauricio Israel se va en picada por la llegada de Martín Parra en Universidad de Chile: "Disimulen un poquito, no sigan insistendo con esas contrataciones"

El tercer refuerzo de Universidad de Chile ya fue oficializado en las diversas redes sociales del club, se trata del arquero Martín Parra, quien llega al Centro Deportivo Azul a reemplazar la vacante que dejó el ecuatoriano Hernán Galíndez.

Hay que recordar que Diego López, entrenador de la U, en más de alguna ocasión transparentó que quería un "arquero de experiencia", algo que finalmente no sucedió. Es por esto, que este fichaje trajo varias repercusiones en los hinchas de la U, los cuales no quedaron tan conformes con la llegada del novel jugador.

Mauricio Israel, conductor del programa Círculo Central, habló con el medio Redgol acerca de esta situación y se fue en picada en contra de los dirigentes del Romántico Viajero.

"Más que considerarlo inaceptable, aquí hay una situación poco clara en Universidad de Chile, y todo parte desde el momento en que nadie sabe quiénes son los dueños de la U, quién manda en la U, quién toma realmente las decisiones", comenzó diciendo el reconocido rostro de televisión.

Parra llega con ciertas dudas a la U | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "en Universidad de Chile andan de tumbo en tumbo y contratan un técnico. El técnico se pone de acuerdo con el gerente deportivo, que tampoco sabemos muy bien cuál es el rol que cumple, y resulta que (los dirigentes) deciden no aceptar la contratación que quieren hacer".

ver también Figueroa aclara sobre la posibilidad de ponerse la camiseta de la U

"Desestiman al técnico, desestiman al gerente deportivo y contratan igual a este muchacho Parra. Nadie puede tener nada contra Parra, porque es un muchacho joven que ha jugado diez partidos en Perú, que no conocemos demasiado y que probablemente tenga un futuro promisorio; pero no fue lo que pidió el técnico de la U", puntualizó.

ISRAEL Y LA PARTICIPACIÓN DE FELICEVICH EN LA U

Uno de los temas más comentados en las últimas semanas ha sido los problemas directivos que ha presentado el elenco universitario a raíz de la elección de Parra en el arco azul, tanto así que varios periodistas ligados al fútbol han salido a hablar del tema entre la conexión que existe entre Huachipato y la U en el último tiempo por el tema de fichajes.

"Esta tranza que existe entre Universidad de Chile y Huachipato, que aumentó con la contratación de Martín Parra y que hace que la gente se pregunte quién es el dueño de la U y quién toma las decisiones", afirmó.

Además, agregó que "de una vez por toda transparenten lo que hace Felicevich en Universdad de Chile. Aquí no hay una posición ni definición clara. No está claro quiénes son los dueños de Universidad de Chile, y mientras eso no se sepa, pasan este tipo de cosas. Da para especulaciones".

Felicevich está en el ojo del huracán en las últimas horas | Foto: Agencia Uno

"Cuando hay una sombra de dudas, como la que se ha planteado en varios medios de comunicación y no solamente en Círculo Central con respecto a la influencia de los representantes y especialmente en el caso de Felicevich con Universidad de Chile... disimulen un poquito, no sigan insistendo con esas contrataciones", finalizó Israel.