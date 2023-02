Universidad de Chile no levanta cabeza en el fútbol chileno y el Romántico Viajero, en varios pasajes del partido, no mostró mayores avances sobre todo a la hora de la generación de juego. El sistema que utilizó Mauricio Pellegrino en La Cisterna frente a Palestino no surtió efecto y, en varias ocasiones, el equipo azul careció de profundidad y sorpresa a la hora de llegar a la portería de Rigamonti. La fanaticada solicitó a gritos el ingreso de Lucas Assadi y Darío Osorio.

Los cerca de 1.200 hinchas de la U que llegaron al recinto de Avenida El Parrón, en varias ocasiones, comenzaron a gritar en el coliseo deportivo al cuerpo técnico que colocara a las joyas del Centro Deportivo Azul.

El técnico esperó hasta el minuto 60 para escuchar el clamor popular de la fanaticada de la U. Es más, Pellegrino hizo caso de las peticiones de los fanáticos que se la jugó por ambos cracks jóvenes de inmediato en el equipo.

Además, los dos jugadores, tanto Osorio como Assadi, hicieron su estreno este año con la Universidad de Chile con históricos dorsales. La Joya de Hijuelas está con la 11, mientras que la 10 heredó Lucas tras el adiós de Jeisson Vargas.

Lucas Assadi hizo su estreno en la U (Agencia Uno)

El técnico Pellegrino, luego de su decisión, se ganó el aplauso cerrado de los hinchas de la U, ya que llevaban minutos solicitando el ingreso de los dos jóvenes. Sin embargo, el aporte de ambos futbolistas no fue decisivo hasta el momento, ya que no lograron contrarrestar el embate de Palestino que saca ventaja.

Según el DT Pellegrino, ambos jugadores estaban en un proceso de adaptación en el equipo y, por ello, les dio 30 minutos en el campo de juego para que mostraran su talento. Sin embargo, no bastó del todo su aporte en La Cisterna.