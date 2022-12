Multicampeón con la U de Chile aprovecha el caso Marcelo Díaz para pegarle duro palo a Azul Azul: "No es el único jugador que la U no se porta bien"

Uno de los temas más comentados en las últimas horas es la explicación que dio a conocer Marcelo Díaz en su cuenta de Instagram a su no llegada a Universidad de Chile, situación que generó el malestar de los hinchas azules en las diversas redes sociales.

Lo cierto es que el bicampeón de América con la Selección Chilena ya tomó una determinación y finalmente firmará contrato con Audax Italiano, club con el cual tendrá el difícil objetivo de pelear el Campeonato Nacional y enfrentar a Universidad Católica en Copa Sudamericana.

El ex seleccionado nacional firmará contrato con Audax Italiano | Foto: Agencia Uno

Cristián Mora, en diálogo con Bolavip, manifiestó su opinión acerca de los refuerzos que han ido llegando al Romántico Viajero de cara a la próxima temporada.

"A los refuerzos hay que verlos en cancha, hay que ver el funcionamiento que va a tener el técnico. Ojalá que a Pellegrino le vaya bien que es lo que queremos todos los hinchas"

Luego, el ex polifuncional jugador dio a conocer su total repudio a la situación que vivió Carepato en las últimas semanas por parte de la dirigencia azul.

"No es primera vez que se equivocan, no es el único jugador con que la U no se porta bien. Le tengo mucho cariño a Marcelo Díaz por lo que ha hecho en su carrera y claramente era un jugador importante que le podía dar su cuota de experiencia, algo que necesitaba la U y espero que otra vez no se equivoquen", concluyó el ex defensor.