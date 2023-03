Pese a que Colo Colo y Universidad de Chile igualaron en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, los dirigentes azules y Mauricio Pellegrino sacan cuentas alegres tras seguir encumbrados en la parte alta de la tabla de posiciones.

El Romántico Viajero acumula cinco partidos sin saber de derrotas y ahora deberán recibir a Deportes Copiapó, equipo que se ubica en el último lugar del Campeonato Nacional.

Pellegrino y la U buscarán su quinto triunfo en el Torneo Nacional | Foto: Agencia Uno

Nicolás Peric, comentarista deportivo del programa Los CTM del canal de Youtube de Jorge Gómez Pelotazo, analizó lo que fue el duelo entre albos y azules y alabó la labor de Matías Zaldivia desde su llegada a la U.

"Yo creo que el gran vencedor fue la U porque fue, hizo su negocio, encontró solidez defensiva y después no sé si es tan importante no haber encontrado circuitos de juego porque la U si los tiene, yo entendía que el partido no tenía que pasar por el mediocampo porque es la zona más débil en comparación a la que tiene Colo Colo, entonces lo hizo friccionado y evitó la zona media de la cancha. La U defendió bien y se tiene que quedar con eso", partió diciendo el ex guardameta nacional.

Además, el panalista de ESPN Chile remarcó que "Matías Zaldivia es uno de los ganadores de este partido y tiene una capacidad técnica importante. Yo creo que no pasó los exámenes médicos en Colo Colo, pero es un jugador más que confiable cuando está bien físicamente. La U lo hizo muy bien contratarlo y es un gran acierto. Acuérdate que lo contrataron como tercer central y ahora ¿Cómo lo sacas?".

"Hoy día la U tiene una solidez defensiva, yo creo que tiene que pelear. En el camino el hincha de la U le va ir exigiendo a este equipo y sin darse cuenta van a estar peleando el título si se mantienen en este tranco. Además, yo creo que Pellegrino le va ir sacando más rendimiento a estos jugadores y la U va ir mejorando, entonces van a tener que pelear el campeonato si están ahí. Yo creo que la U va a tener un campeonato súper entretenido", sentenció Peric.