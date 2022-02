No llegará el central: Luis Roggiero da por finalizada la conformación del plantel de la U: "Hoy que cerramos formalmente este periodo de inscripción"

Mucho se había hablado en las últimas horas acerca de la necesidad de traer un nuevo zaguero central en la Universidad de Chile, pero en el Centro Deportivo Azul negaron dicha noticia y fue el propio Luis Roggiero, quien le cerró la puerta a los fichajes de cara a la temporada 2022.

El ecuatoriano estuvo presente en la presentación del último fichaje azul: Luis Felipe Gallegos, quien llegó proveniente del OFI Creta de Grecia y fue ahí que Roggiero se tomó unos minutos de la conferencia de prensa para agradecer a su equipo de trabajo, todo por la labor realizada durante estos meses,

Recordar que la U pudo abrochar la llegada de 10 refuerzos y así dejó el cuerpo técnico comandado por Santiago Escobar tiene plantel completo para lo que será el Campeonato Nacional 2022.

"Quiero agradecer y reconocer hoy que cerramos formalmente este periodo de inscripción al equipo de trabajo de la secretaría técnica, con quienes hemos sido capaces de llevar adelante el proceso de selección de jugadores", comenzó diciendo.

"Tenemos que partir por reconocer que no es habitual cambiar o incorporar 10 jugadores de una temporada a otra, que es un equipo que está en plena construcción", agregó.

Recordar que el Romántico Viajero no utilizó todos los cupos de extranjeros y Roggiero salió al paso sobre este tema."Son una posibilidad y no una obligación. Lo vamos a utilizar en medida que consideramos que necesitamos jugadores. nos queda libre ese cupo de extranjero", remarcó el ex dirigente de Independiente del Valle.

"Estoy bastante satisfecho, hemos sido capaces de incorporar a esos jugadores que se ajustan a los perfiles que hemos pactado y que hemos acordado a nivel de gerencia deportiva. Con optimismo e ilusión de una vez terminado el proceso de incorporación de que el día a día de forma a este equipo", sentenció Roggiero.