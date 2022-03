Pablo Flamm y el grave problema de la Universidad de Chile: "No se ha podido desprender del fantasma de Jorge Sampaoli"

La Universidad de Chile no lo está pasando para nada bien en el presente Campeonato Nacional. Los dirigidos por el estratega colombiano Santiago Escobar solamente suman dos victorias y vienen de caer contundentemente ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

Los hinchas del Romántico Viajero han mostrado su disgusto en las diversas redes sociales debido a la forma que juega el equipo de Escobar, el cual en la semana se informó que habría dejado su puesto a disposición y desde la dirigencia de Azul Azul le habrían realizado un ultimátum.

El periodista Pablo Flamm en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports analizó el presente de la Universidad de Chile.

"Una cosa es que Luis Roggiero conociera el fútbol ecuatoriano y otra la idiosincrasia del fútbol chileno", comenzó diciendo el comunicador.

"El equipo no funciona, no compite, no tiene alternativas, se cae a pedazos", agregó tajantemente Flamm en el programa deportivo.

"La 'U' no se ha podido desprender del fantasma de Jorge Sampaoli", sentenció el periodista, haciendo alusión al gran momento que vivió el conjunto laico con el casildense.