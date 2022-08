Diego López se juega el puesto en el próximo partido de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, un revés sentenciaría la suerte del entrenador definitivamente en la U.

Sin embargo, expertos ya señalan que el proceso no se sostiene más y Azul Azul está en el momento justo para hacer un cambio de timón y revertir la complicada situación que tienen los universitarios hoy por hoy en la tabla de posiciones.

Ahora fue el turno del programa "ESPN Fútbol Show" quienes en la emisión del lunes 29 de agosto hicieron una especie de votación respecto si el Memo debiese seguir en al mando del equipo o no. Los sufragios fueron divididos y tres votos fueron por mantener a López (Cristián Sánchez, Jean Beausejour y Rafael Olarra) y tres para que lo sacasen (Nicolás Peric, Juli Zeitune y el periodista Jorge Gomez "Pelotazo"). En la ocasión, entregaron duros y lapidarios datos e hicieron un diagnóstico muy acabado.



En los argumentos, fue el ex portero de Rangers quien comenzó y señalando que la clasificación en Copa Chile fue solo algo puntual. "Le gana a un equipo B de Cobresal, con poquito para entusiasmarse. Hay ripios individuales en los cuales López no tiene nada qué hacer. Yo te tiro la pared a ti y este otro se va para otro lado, se va con la pelota. Los jugadores no le creen a López, chao ¿Qué más necesitas como argumento para entender que no funcionas? Cuando tú me das una señal de algo y no la tomo, es porque no te creo", fundamentó de manera tajante Peric.

El ex seleccionado nacional siguió con la justificación de la poca credibilidad, y señaló que "Cuando López les dice 'jueguen largo' y de los últimos tres o cuatro partidos te hacen tres goles por jugar corto. Yo no serviría para técnico si entreno toda la semana para jugar largo y a los cinco minutos te hacen un gol por jugar corto, me doy vuelta y me voy ¿Qué voy a hacer? porque no tengo capacidad, la capacidad de llegar a los jugadores", sentenció.

Diego López ¿Se juega el puesto ante Coquimbo Unido? (Agencia Uno)

Otra panelista que también estaba en la línea de Peric fue Juli Zeitune, quien defendió que el sucesor del uruguayo sea Sebastián Miranda de aquí a fin de torneo. "Yo creo que Diego López, si bien no tiene toda la responsabilidad, yo creo que la U está en un momento en el que tiene que conseguir puntos de la manera que sea. Jugar bien no se le puede exigir, nuevos nombres a esta altura no se le puede exigir, entonces con lo que tiene necesita a alguien que los levante. Ahora tienen que ganar con huevos, con apoyo anímico y con alguien que les de y genere eso, que les de respuestas, y Diego López no es la persona que se las da", aseveró.

Zeitune siguió en la línea que el charrúa no le llega a sus jugadores y que anímicamente no le trasunta nada al plantel. "Siento que Sebastián Miranda es el encargado de por el lado anímico de dar ese empujón, de decirles 'loco yo creí en ustedes'. Para lo que necesita hoy la U, no es Diego López. No estoy diciendo que Sebastián Miranda se quede para el campeonato que viene, tienen que sumar puntos y creo que los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego López. Si ya Diego López no los aleonó, entonces estas fechas agota recursos. No podemos seguir llorando porque no llegó alguien más. Para mi, Diego López se tiene que ir", cerró.