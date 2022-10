Pato Mardones no se confía de los resultados que jugaron a favor de Universidad de Chile y avisa: "La U tiene que ganar para respirar"

Universidad de Chile ya dio vuelta la página respecto al polémico Clásico Universitario que se disputó en Valparaíso y que está con reprogramación pendiente y ahora se concentra de lleno en lo que será el compromiso del día lunes por el Campeonato Nacional 2022 ante Audax Italiano.

Uno que sabe de los azules y que es voz autorizada para hablar es Patricio Mardones, histórico ex jugador de Universidad de Chile quien habló con Bolavip y tuvo palabras para el presente futbolístico de la U y lo que pasó en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Sobre si se debería o no jugar el partido, Mardones afirma que “Yo me apego netamente al tema reglamentario que, si bien es cierto que la U estaba presionando por una ventaja deportiva, yo pienso que hay una cosa que es el reglamento y es el que hay que tratar de mantener”.

El Clásico Universitario quedó con programación pendiente. | Foto: Agencia UNO

El ex azul tuvo reparos para la ANFP por la decisión del Tribunal de Disciplina de acoger el recurso de los cruzados para jugar con público: “Lo que sí, no me pareció que Católica hubiese apelado al tema de jugar en Valparaíso con público. La ANFP debería haber mantenido el castigo que tenían”.

¿Aire para la U con las victorias de Unión La Calera y Huachipato ante Coquimbo y Antofagasta respectivamente? “Yo no sé si más tranquila, la U tiene que vivir los partidos. Audax es un buen equipo y lo bueno es que ahora depende de la U, pero no sé si tenga tanta tranquilidad para el partido del lunes a pesar del resultado de Coquimbo y Antofagasta. La U tiene que ganar para respirar, pero insisto, hay que ganar. Ojalá que esos resultados le jueguen a favor a la U para enfrentar a Audax”, remató.

Los azules recibirán este lunes a las 18:00 PM de Chile continental a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura, compromiso válido por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2022 y en donde un triunfo podría dejar definitivamente atrás el fantasma del descenso para Sebastián Miranda y compañía.