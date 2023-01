El estreno de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional tiene expectantes a sus hinchas, que esperan que den las 19.00 horas para que se dé el vamos al partido ante Huachipato en el estadio Santa Laura.

Viendo la oncena que ha trabajado Mauricio Pellegrino, hay un puesto que deja dudas a Rodrigo Goldberg, quien asegura que ve que Israel Poblete será un segundo corte más que un hombre de ofensiva.

Es que el ex Huachipato y Cobresal, estará acompañado por Mauricio Morales y Federico Mateos en la zona de volantes, pero donde Polaco lo ve más de esperar al rival que de ir a buscar el gol.

Poblete le está ganando el puesto a Felipe Gallegos. Foto: Agencia Uno.

"Tengo la tincada que será Morales y Poblete como dos en esa zona, pero es sensacion mia", comenzó explicando en radio Cooperativa.

"Lo que estaba pensando en el medio principalmente, la linea de tres es como predicible. Pero en medio pregutaba lo de Poblete porque creo que estará más de marcador que otra cosa", destaca el ex delantero.

Si bien espera la hora del partido para ver la función real que tendrá, también hace un llamado por el estado de la cancha en el estadio Santa Laura.

"No quiero poner el parche, pero se juega en una cancha que no está en buenas condiciones, no está lista y eso también, para los entrendores que quieren velocidad, hoy día no la podremos ver", finaliza.