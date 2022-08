Universidad de Chile pasa por un delicado momento en lo futbolístico y dirigencial, donde no se encuentra dentro de la cancha y, en la cúpula de Azul Azul, la falta de una figura que de la cara ha sido una constante en los últimos meses.

Dentro de la cancha, una de las zonas más cuestionadas es la defensa del equipo que dirige Diego López, en donde nombres como Ignacio Tapia se suelen llenar de críticas cada vez que se tienen que vestir de corto.

Rodrigo ‘Polaco’ Goldberg, ex jugador de Universidad de Chile y ex funcionario de Azul Azul, desnudó el crítico momento que viven los azules en conversación con Redonda Pasión, en donde contó cómo le dieron gato por liebre a la U con Ignacio Tapia y apuntó con todo a Victoriano Cerda.

Ignacio Tapia ha sido el blanco de las críticas en la U. | Foto: Agencia UNO

“Hay jugadores con sobre precio. De eso no tengo la menor duda porque a nosotros, Ignacio Tapia -qué lástima que no lo tengo por escrito, me encantaría mostrarlo- nos lo ofrecieron a 450 mil dólares el 50% del pase y la U lo compra en 850 mil el 50%”, dijo Polaco.

“O sea, en un año el jugador subió 400 mil dólares siendo que descendió en cancha. Que alguien me explique eso”, apuntó el ex jugador de los azules que será eternamente recordado por el gol a Corinthians en Copa Libertadores.

ver también ¡Bomba! Bianchi revela el candidato de AA para reemplazar a López

ver también Francisco Mouat y un descargo desde el corazón por el presente de la U

En el cierre, Goldberg apuntó con todo a Victoriano Cerda de estar metido hasta las masas en los azules: “Yo dije que, para mí, hay mucha gente detrás de esto, especialmente Victoriano Cerda. No me cabe la menor duda, no tengo ninguna prueba ni la voy a tener, pero yo veo las cosas y es imposible que no esté”, remató.