Siguen las repercusiones por las denuncias que han realizado en los últimos días contra el mediocampista Pablo Aránguiz de Universidad de Chile, el cual fue acusado por un guardia de seguridad de haberlo agredido y amenazado, hechos que habrían acontecido en la madrugada del lunes 24 de octubre.

"Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón (sic)", habría asegurado el actual jugador del Romántico Viajero al trabajador.

Y es que este miércoles 26 de octubre, el programa Contigo en la mañana de Chilevisión conversó en exclusiva con el guardia implicado, quien reveló un supuesto audio del futbolista en cuestión.

"Dígale que guarde mi número. Pasó un problema con él. Le estoy hablando en buena onda. Mañana lo voy a llamar para correr con los gastos de la moto. Muestre las cámaras, lo que quiera. Yo voy a correr con los gastos de la moto", comenzaba diciendo.

El jugador se encuentra ojo del huracán | Foto: Agencia Uno

Pero de un instante a otro, el tono del audio cambió. “Contesta perro y la conch... te digo altiro que no andís pasado de vivo. (...) Estás postulando co.... te digo altiro, no andes pasado a vivo sino te vamos a sacarte la co... Escuchalo con ganas hijo de la maraca. Lo tienes grabado. Estay postulando a unos paipazos. Mira que diste el nombre y toda la hueá”, se escuchó.

Recordar que la institución laica decidió dejar a Aránguiz fuera de la convocatoria para el duelo de este miércoles por la semifinal de ida de la Copa Chile ante Unión Española en el Estadio CAP.