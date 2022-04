Roberto Rojas y la idea de Héctor Hoffens tener un Arturo Salah en Universidad de Chile: "Él es de otra era, no está actualizado, la U necesita otra cosa"

Luego de las declaraciones de Héctor Hoffens donde pedía un Arturo Salah para poner orden en Universidad de Chile, el ex arquero universitario Roberto Tomatín Rojas afirma que el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no está actualizado, que es de otro tiempo.