La Universidad de Chile ya conoce la sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los incidentes del Clásico Universitario ante Universidad Católica en Concepción. ¿Cuál es? Los azules deberán jugar cuatro partidos sin público sus próximos cuatro partidos de local.

Pero esto no quedó ahí porque el castigo incluye un quinto compromiso, el que será el Superclásico ante Colo Colo, que tendrá que disputarse con presencia de mujeres y niños menores de 12 años, medidas a los que algunos históricos no quedaron contentos.

La medida del Tribunal de Disciplina que llamó la atención de algunos ídolos de la U | Foto: Photosport

Uno que alzó la voz sobre la decisión de la Primera Sala fue Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo azul, quien en su rol de comentarista deportivo en Al Aire Libre de Cooperativa se refirió a esta compleja situación que tendrá que afrontar el elenco laico.

"La sanción me pareció mala. Le tengo un gran cariño y respeto a Ezequel Segal pero lo de ingresar solo mujeres y niños lo encuentro discriminatorio", señaló.

"Yo tengo un caso de un amigo que son cuatro generaciones de la U y son abonados. Don Carlos que tiene 90 años va siempre al estadio pero ahora no va a poder ir porque es hombre, el que tiene como 70 y algo tampoco va a poder ir o sea gente de la tercera edad que no hace nada y ellos no pueden ir ¿Por qué? Porque son hombres", argumentó el Polaco.

ver también Tito Awad critica el fallo del Tribunal de Disciplina contra la U

Recordar que el Romántico Viajero y el Cacique se volverán a ver las caras por el Campeonato Nacional el 3 de septiembre, en un estadio por ratificar.