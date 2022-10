Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de Azul Azul, se refirió a la polémica de las últimas horas: la pelea entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos.

Después del empate de Universidad de Chile ante Universidad Católica que le permitió a los azules avanzar a semifinales de Copa Chile, todo parecía indicar que iban a ser semanas tranquilas para el equipo dirigido por Sebastián Miranda, pero esto no aconteció.

Durante las últimas horas trascendió una pelea entre el delantero Ronnie Fernández y el arquero Cristóbal Campos, quienes se molestaron tras una jugada en la última práctica del Romántico Viajero previo a su partido contra Unión Española.

Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre, alzó la voz y apuntó directamente a ambos jugadores que estuvieron involucrados en la polémica que ocurrió en el Centro Deportivo Azul.

"Yo personalmente prefiero mil veces que se agarren una vez antes que no expresen o sigan guardando ese rencor cuando estas en una situación poco ideal. Yo soy de los que creen que es mejor que cierren la puerta y se agarren a coscachos, pero se termina. Cuando no pasa eso, quiere decir que la cuestión la cosa va a seguir y en algún minuto la situación va a estallar porque me entraste muy fuerte o dijiste algo", afirmó el exdelantero.

Fernández y Campos están en el ojo de la polémica en las últimas horas | Foto: Agencia Uno

El "Polaco" agregó "en este caso hay algo que me cuesta ponderar que es el tema de las redes sociales. En redes sociales ellos son dueños del espacio y uno tiene que caer en la interpretación de a quien se lo habrá dicho, en qué tono lo habrá dicho y después la gente lo replica, pero ellos solamente lo saben".

Recordar que tanto el ex Santiago Wanderers como el canterano azul utilizaron su cuenta de Instagram para subir sus descargos respectivos, dejando en duda para quien iba destinado cada mensaje.