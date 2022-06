Si bien la Universidad de Chile está enfocado en su debut en la tercera fase de la Copa Chile ante General Velásquez, los dirigentes y el cuerpo técnico miran de reojo lo que sucede con una posible partida de Hernán Galíndez.

Y es que el seleccionado ecuatoriano podría dejar anticipadamente el elenco universitario por estar incómodo en nuestro país por los hostigamientos que sufre en redes sociales por el caso Byron Castillo, incluso el representante del jugador afirmó que "Galíndez no podría ni ir al supermercado".

Uno de los que se refirió a este tema fue Rodrigo Golgberg, actual panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, quien aconsejó al cuadro azul para ver los pasos a seguir por esta situación.

"El club debe prestarle todo el apoyo si efectivamente existen amenazas o alguna situación que él o su familia estén bajo amenaza, para eso está la Fiscalía y deben inmediatamente actuar para prevenir. Para eso, el club tiene un área legal que lo puede ayudar, guiar y hacer que eso no afecte a su rendimiento", comenzó diciendo el ex dirigente azul.

Los hinchas han dado a conocer su apoyo a Galíndez por el momento que atraviesa en la U | Foto: Agencia Uno

"Yo no se que tanto será, no quiero catalogarlo de mentiroso ni nada por el estilo, pero no sé que tanto será lo que él dice, sino es una manera o excusa que está usando el representante para sacarlo ¿Por qué? Porque se desilusionó porque la campaña no es buena, porque las personas que lo trajeron se fueron, etc", añadió.

"Problablemente está viviendo un momento de incertidumbre, capaz tenga ofertas, no tengo idea, pero el club tiene que dar una señal muy clara: Tú llegaste acá, firmaste un contrato y tienes que cumplirlo", sentenció el Polaco.