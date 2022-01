Rodrigo Goldberg y las acusaciones de doble contratos de U: "Me estás acusando de un delito, no es una calumnia, es una cuestión súper seria"

Durante las últimas horas, el Tribunal de Disciplina de la ANF falló en contra de Deportes Melipilla por la acusación de dobles contratos por parte de la Universidad de Chile. Y es que Los Potros reclamaban que el contrato del defensor Ramón "Cachila" Arias no estaba en forma y no cumplía los requisitos pedidos por la ANFP.

Una de las personas que conoce a la Universidad de Chile desde adentro, es Rodrigo Goldberg. El ex director deportivo de los azules fue el encargado de contratar a Arias de cara a la temporada 2021 y fue el propio "Polaco", quien salió a defenderse sobre la acusación del cuadro de la Región Metropolitana.

"El último tiempo, hace cosa de un mes, se dijo esto de los famosos dobles contratos. Se tiró con una libertad y con una liviandad que a mí me sorprendió", partió diciendo en Radio Cooperativa.

"De hecho algunos comentaristas y exfutbolistas diciendo lo de los dobles contratos, es una acusación muy seria. Tirarla sin tener pruebas me parece grave, ojo no hablo solo de la U, pero cuando lo acusas de cuestiones así, de falsificación de documentos no es cualquier cosa. No me dijiste feo", añadió el ex jugador de la U.

"Me estás acusando de un delito, no es una calumnia, es una cuestión súper seria. Hacerla al voleo y que mucha gente después se preste sin conocimientos y se pongan a sacar una serie de conclusiones incorrectas e inconclusas que no tienen ningún sentido. En alguna radio llegué a escuchar que casi se podía hacer una denuncia de lavado de activos", complementó el actual panelista de Al Aire Libre.

"El llamado es a primero a bajarle dos o tres cambios a la cuestión y si alguien tiene una prueba de un delito cometido por un club, haga la denuncia donde corresponda pero no tirar así al voleo. Yo estaba involucrado en ese contrato, en el de Cachila, escuché con tanta libertad que hablaban de evasión de impuestos", sentenció.