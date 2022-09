El pobre empate entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido dejó la lucha por no caer a la Primera B encendida en el Campeonato Nacional 2022, donde los azules corren serio peligro y ahora tendrán un durísimo partido ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El nefasto partido entre ambas escuadras decantó en la salida del técnico uruguayo, Diego López. Ahora, será Sebastián Miranda quien tendrá su segundo ciclo como entrenador interino al mando de los azules.

“El balance de la U es pobrísimo, yo no sé qué hace la U en la semana, porque López trabaja, los jugadores entrenan. Pero todo el tiempo que tienen para preparar un partido -con elecciones de por medio donde no se jugó- lo que muestran es de una mediocridad impresionante”, dijo Rodrigo Sepúlveda en su canal de Youtube en un análisis.

La U cosechó una amarga igualdad ante Coquimbo Unido que no le sirve de nada. | Foto: Agencia UNO

Sepu no entiende el desgano de la U para salir a enfrentar una ‘final’: “Cómo un equipo necesitado de puntos para salvar la categoría no es capaz de ir a comerse al rival. Porque no recupera, porque no tiene creador, porque no utiliza las bandas, porque sigue siendo monotemático buscando a Ronnie como si fuera lo único que tiene la U. Futbolísticamente no hay nada”.

“Yo al hincha de la U le digo que este equipo no tiene nada, porque ni siquiera muestra carácter. Ese carácter de ir a enfrentar, disputar con fuerza, querer ganar”, complementó el reconocido periodista nacional.

En el cierre, el comunicador dejó un potente mensaje: “Lo único que yo les digo es que, si son jugadores profesionales, en la cancha se tienen que matar y sobre todo si tu equipo está a punto de descender. ¿Qué aportaron? Termina con Palacios, Ronnie, Osorio y Aránguiz por fuera. Aránguiz ya no funciona, de qué te sirve Osorio y Assadi que son los mejores si en la U no están rindiendo. Es falta de confianza, Liderazgo”.