El delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, descartó de manera tajante una publicación que aseguraba que los 'pesos pesados' de la U se juntaron con Michael Clark para pedirle que Sebastián Miranda sea el técnico de los azules de aquí en más y no Ronald Fuentes.

Universidad de Chile no solo ha tenido que lidiar esta temporada con un bajo nivel de juego que los tiene bordeando el descenso a la Primera B, sino que ahora además tienen que hacerlo con hechos extra futbolísticos.

La partida de Diego López y asunción de Sebastián Miranda como nuevo director técnico azul generó una nueva polémica en las huestes azules, toda vez que un medio digital acusara ‘acabronaje’ con la nueva elección del técnico de la U.

En una publicación del medio digital En Cancha, aseguraban que “Felipe Seymour, Ronnie Fernández, Junior Fernandes e Israel Poblete se juntaron con el mandamás de Azul Azul. Sin informar ni consultar al resto de sus compañeros del plantel, situación que generó posteriormente molestia de varios futbolistas, los ‘referentes’ sugirieron a Clark que Sebastián Miranda era el hombre indicado para tomar el fierro. La experiencia tras la salida de Santiago Escobar había sido bien decepcionada por el plantel”.

Ronnie desmintió acabronaje por parte de los capitanes de Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

La publicación, eso sí, tuvo repercusiones inmediatas por parte de uno de los aludidos en el citado medio: Ronnie Fernández. El ex Santiago Wanderers no quedó impávido ante la nota y usó sus Redes Sociales para responder.

“Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse, pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener cada uno. Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo, pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día”, dijo Ronnie.

De esta manera y con polémicas mediante, Universidad de Chile se prepara para lo que será una nueva ‘final del mundo’ cuando tengan que visitar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna el próximo día jueves por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2022.