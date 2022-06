El ex entrenador de Audax Italiano, pero con fuerte pasado azul, Ronald Fuentes, asegura que no quiere hablar ni opinar de Universidad de Chile porque ya no es su tema.

Ronald Fuentes está actualmente sin dirigir luego de su paso por Audax Italiano, donde se convirtió en el primer entrenador que fue desvinculado en el Campeonato Nacional, luego que los itálicos lo cesaran el 21 de marzo del presente año.

Pese a los malos resultados obtenidos en el equipo de La Florida, el mundialista en Francia 1998 sonó como probable DT de Universidad de Chile, incluso varios ex jugadores azules lo propusieron, como fue el caso de Johnny Herrera.

En todo caso Fuentes al parecer no quiere hablar mucho de la U y así quedó claro en la entrevista que le dio a D13 donde frente a la pregunta respecto a cómo ve a los azules para el segundo semestre, aseguró que "no hablo nada de la U. No es tema para mi Universidad de Chile".

Respecto a si entrenaría a los universitarios, Ronald afirma que "nunca he trabajado en base a supuestos, no te diría si voy o no… nunca he trabajado en base a los rumores. Como no trabajo con representantes, mi teléfono es de dominio público y el club que quiera, puede hacernos una propuesta y la conversaremos".

Ronald Fuentes reconoce su cercanía con Carlos Heller (Agencia Uno)

El ex DT de Audax Italiano además reconoce su cercanía con el ex controlador de Universidad de Chile, Carlos Heller.

"Mantenemos contacto. Le agradezco mucho porque gracias a él volví al fútbol, así que tengo un gran agradecimiento a Carlos", cuenta Ronald.

ver también Cómo Byron Castillo tiene pendiendo de un hilo a Galíndez en la U

Para el final, recuerda su paso por la U como gerente deportivo donde asegura que "la U es un club donde era difícil trabajar, con un periodismo fuerte, con una dirigencia que opinaba mucho… No tanto Carlos (Heller), el dueño, si no que el resto de los dirigentes, y muchas veces sin saber del tema futbolístico también, no había tranquilidad ni presupuesto para las incorporaciones que se necesitaban, por lo menos los dos años que estuve fueron los que menos incorporamos. Se gastó poco, pero logramos buenos resultados deportivos, con un título, la ida a la Libertadores… No es menor lo que se hizo con pocas lucas".