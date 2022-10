Tras los hechos en que Pablo Aránguiz se vio involucrado en agresiones hacia un guardia de seguridad, Universidad de Chile decidió no convocarlo para el duelo ante Unión Española por Copa Chile. El técnico Sebastián Miranda manifestó su incomodidad por no contar con el jugador por temas extrafutbolísticos.

Sebastián Miranda y decisión de no citar a Aránguiz: "Me molesta no poder contar con todos los jugadores sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha"

Universidad de Chile golpeó la mesa y decidió que Pablo Aránguiz no sea citado para el duelo ante Unión Española por las semifinales de la Copa Chile, duelo que se jugará en el Estadio Huachipato CAP Acero.

El ex jugador de Unión Española es acusado de agredir fuertemente a un guardia de seguridad durante la madrugada del lunes en un centro de eventos en la comuna de Peñalolén y mientras la dirigencia laica continúa el proceso de investigación, se optó por la medida de marginar al jugador para el compromiso ante los hispanos.

El técnico, Sebastián Miranda se refirió a este episodio y hoy previo al viaje a la Región del Bio Bio tuvo palabras para la situación que vive el mediocampista azul y lo complejo que es para él, como estratega, no contar con un futbolista por estas razones.

"Me molesta no poder contar con todos los jugadores sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra y me condiciona porque al final no puedo tener a todos los jugadores a disposición", señaló Miranda.

Pablo Aránguiz no será considerado para la semifinal ida ante Unión Española (Agencia Uno)

Sobre como vio a Aránguiz el día lunes en los entrenamienos, el entrenador enfatiza que "del hecho en sí, lamentablemente no me puedo referir porque el club está recabando toda la información. Sí quiero resaltar es que Pablo el día de ayer llegó en perfectas condiciones, estuve conversando con él, me contó todo lo sucedido, él llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad".

Finalmente y consultado si el jugador le comentó si hubo o no agresión hacia el guardia, el técnico solo dijo que "él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona, pero que no puedo entrar en detalles. El club lo está ayudándolo desde la parte legal para salir de esto, aclarar la situación porque las versiones que yo leí ayer del involucrado son bastante distintas a las que dice Pablo ", concluyó Miranda.