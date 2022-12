Tito Awad le manda feroz PLR a Jeisson Vargas y se ilusiona con Erick Wiemberg: "Él es para la U y no hay nada que pensar"

El mercado del fútbol chileno se sigue moviendo en los diveros equipos nacionales. Uno que ha sorprendido a todos es la Universidad de Chile, club que ya ha cerrado la llegada de Juan Pablo Gómez, Federico Mateos y Leandro Fernández, lo que ha generado ilusión en los hinchas azules.

Ahora, según información de Bolavip Chile, el Romántico Viajero tendría en carpeta a Erick Wiemberg, una de las figuras de Unión La Calera, pero para concretar su llegada querrían realizar un trueque con Jeisson Vargas como moneja de cambio, y así este volante pueda tener una revancha en el cuadro cementero.

La U estaría intentando a toda costa contar con Wiemberg para el 2023 | Foto: Agencia Uno

El contertulio de la U, Héctor Tito Awad, dio su punto de vista en el programa La Magia Azul de este intercambio que podría ser un verdadero bombazo en el mercado de pases.

"Yo ese trueque lo hago ayer. Jeisson Vargas chao. Perdón por los cabros pero creo el lateral izquierdo debe ser Wiemberg, además puede jugar de central como lo ha hecho en Calera, incluso ha jugado de volante y da muchas variantes. Creo que es un trueque que sería maravilloso", resaltó el reconocido hincha azul.

"Hay cosas que no hay que preguntarle a nadie, ni esperar las opiniones de nadie. Wiemberg es un jugador absolutamente calado, te puede no resultar pero eso es otra harina de costal y si quiere a la Calera le doy dos jugadores por él. Él es para la U y no hay nada que pensar", agregó.

Por último, el panelista del programa Show de Goles de TNT Sports avisó que "según los nombres que uno va escuchando me da la impresión que la directiva quiere pelear el campeonato. Yo creo que están aprendiendo la lección, creo que Clark se está abriendo a escuchar y están contratando lo que realmente le conviene a la U", cerró.